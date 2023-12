Senegal: Nachfolge für Präsidenten

Dakar. Die senegalesische Regierungspartei »Allianz für die Republik« von Präsident Macky Sall hat Ministerpräsident Amadou Ba für die Präsidentschaftswahl im Februar nominiert, wie AFP am Freitag berichtete. »Es ist mir eine Ehre, Ihnen mitzuteilen, dass ich die Kandidatur annehme«, sagte Ba am Donnerstag bei einem Treffen der Partei in Dakar. Der 62jährige ehemalige Finanzbeamte ist seit September 2022 Ministerpräsident und gilt nun bei der im Februar bevorstehenden Präsidentschaftswahl als Favorit. (AFP/jW)