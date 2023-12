Russland: Ukrainische Angriffe abgewehrt

Moskau. Russlands Flugabwehr hat erneut mehrere ukrainische Drohnenangriffe abgewehrt, darunter in der Hauptstadt Moskau selbst. Fünf Drohnen seien im Gebiet Brjansk und vier in der Region Kaluga abgeschossen worden, teilte das Verteidigungsministerium in Moskau am Freitag mit. Bei Kaluga gab es laut Behörden wegen des Einsatzes der Flugabwehr vorübergehend Einschränkungen bei den Starts und Landungen auf dem internationalen Airport. In Moskau meldeten die Behörden Verzögerungen bei Starts auf dem Flughafen Domodedowo. (dpa/jW)