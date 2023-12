Frankreich verlässt Niger

Niamey. Fünf Monate nach dem Militärputsch im Niger haben die letzten französischen Truppen das Land am Freitag verlassen, wie AFP unter Berufung auf ein Kommuniqué der nigrischen Armee mitteilte. Unterdessen verlautete aus französischen Diplomatenkreisen, dass die ehemalige Kolonialmacht auch ihre diplomatische Vertretung in dem westafrikanischen Land schließen werde. Der Abzug der französischen Truppen war von der neuen Regierung in Niamey gefordert worden. Nach ihm verbleiben noch etwa 1.000 Angehörige des US-Militärs sowie Soldaten aus Italien und Deutschland in dem Sahelstaat. (AFP/jW)