Dänemark und USA unterzeichnen Abkommen

Washington. Nach Schweden und Finnland hat auch NATO-Mitglied Dänemark ein Abkommen über eine Verteidigungszusammenarbeit mit den USA geschlossen. Der dänische Außenminister Lars Løkke Rasmussen und sein US-Amtskollege Antony Blinken unterzeichneten die Vereinbarung am Donnerstag in Washington, wie die Außenministerien beider Länder am Abend mitteilten. Das Abkommen bedeutet, dass das US-Militär Personal und militärisches Material im nördlichsten deutschen Nachbarland stationieren kann. Es bekommt Zugang zu den drei dänischen Luftwaffenstützpunkten Karup, Skrydstrup und Aalborg. (dpa/jW)