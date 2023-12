IMAGO/Nikito »Das ist unsozial und zugleich ein Wortbruch«: Rentner haben immer weniger im Portemonnaie

Die Einigung stehe. Es gebe wenig Änderungswillen in der Regierung. Die Ampelbeschlüsse zum Haushalt 2024 sollen nicht noch einmal aufgeschnürt werden, bekräftigte Regierungssprecher Steffen Hebestreit am Montag mit Blick auf die Proteste gegen den Wegfall von Subventionen für die Landwirtschaft. Weniger Beachtung wird einer weiteren Kürzung geschenkt: Der Bundeszuschuss zur Rente soll um weitere 600 Millionen Euro reduziert werden.

»Das ist unsozial und zugleich ein Wortbruch«, erklärte Verena Bentele, Vorsitzende des Sozialverbands VdK, am Montag. Gerade noch ließen die Rücklagen der Rentenkasse diese Kürzungen zu, so dass sich aktuell für die Rentnerinnen und Rentner nichts an der Auszahlung ändere. »Der Griff in die Rentenkasse geht aber zu Lasten künftiger Generationen und ganz klar ist, die Rentenkasse ist kein Selbstbedienungsladen.«

Mit den Bundeszuschüssen werden Leistungen zum Teil erstattet, für die die Rentenversicherung keine Beiträge erhalten hat. Das betrifft zum Beispiel Mütterrente oder Grundrente. Diese Bundeszuschüsse sind keine freiwilligen Sonderleistungen, »die man nach Belieben mal zahlen, mal streichen kann«, so Bentele. Der Bund habe die Ausgaben und die Zahlungen selbst beschlossen und belaste nun mit der Streichung wieder die Erwerbstätigen, die Beiträge bezahlen. »Wer so agiert, gefährdet mittelfristig das Rentenniveau.«

Anfang Dezember betonte der DGB bereits, die Anrechnung von Kindererziehungszeiten und der Kampf gegen Altersarmut seien »gesamtgesellschaftliche Aufgaben, die nicht auf den Rücken derjenigen gehören, die ohnehin schon solidarisch in den Topf der gesetzlichen Rente einzahlen.«

Laut Deutscher Rentenversicherung (DRV) sei die Rücklage der Rentenversicherung derzeit deshalb »noch gut gefüllt«, weil »seit längerem höhere Beiträge gezahlt werden als erforderlich«. Die Beitragszahler hätten so »einen Puffer für die anstehenden demographischen Herausforderungen« geschaffen. Der Bund hingegen stehe erneut nicht zu seinem Finanzierungsanteil, erklärte DRV-Präsidentin Gundula Roßbach kurz nach dem Entschluss der Ampelkoalition, den Haushalt auch den Rücken der Beitragszahler und Rentner zu sanieren.

Bereits im vergangenen Jahr hatte die Bundesregierung vier Sonderzahlungen in Höhe von je 500 Millionen Euro für die Jahre 2022 bis 2025 nachträglich abgeschafft. Außerdem sieht der Entwurf für ein Haushaltsfinanzierungsgesetz vor, heißt es in der Erklärung der DRV, dass der Erhöhungsbetrag zum zusätzlichen Bundeszuschuss in den Jahren 2024 bis 2027 um 600 Millionen Euro pro Jahr gekürzt werden soll. Mit der nun angekündigten Kürzung um weitere 600 Millionen Euro summiere sich der von der Rentenversicherung zur Haushaltskonsolidierung erbrachte Betrag auf mindestens fünf Milliarden Euro.

Aus der Deutsche Rentenversicherung werden die Renten für aktuell rund 21,5 Millionen Rentnerinnen und Rentner gezahlt. Kürzt der Bund die Zuschüsse an die Rentenversicherung, dann werde die Nachhaltigkeitsrücklage in den nächsten Jahren schneller abgebaut, um die Rentenzahlungen zu finanzieren, warnte die DRV. Diese diene der Sicherung der Rentenzahlungen bei Einnahmeschwankungen. Um die Nachhaltigkeitsrücklage wieder aufzufüllen, müsse der Beitragssatz zur Rentenversicherung früher als bislang vorgesehen angehoben werden. Zu Lasten derjenigen, die die Beiträge bezahlen.

Oder es wird am Ende bei den Ausgaben gekürzt. Seit langem fordern Politiker und erklärte Befürworter der Aktienrente die Abschaffung der Rente mit 63 und der Mütterrente.