Akademie der Künstler gegen Gesinnungsprüfung

Britta Pedersen/dpa Akademie der Künste am Pariser Platz in Berlin

Die Präsidentin der Akademie der Künste, Jeanine Meerapfel, verschickte Freitag nachmittag eine Erklärung zur Verteidigung der Kunstfreiheit:

Das politische und kulturelle Klima spitzt sich zu. Die aktuellen Diskussionen um Kunstfreiheit und die sogenannte Cancel Culture sind gefährlich. Der öffentliche Diskurs ist zunehmend durch unzulässige Vermischung von Themen und tendenziösen Behauptungen geprägt. Diese Verwirrung hat zu Verstößen gegen Freiheitsrechte geführt, die für eine demokratische Nation nicht hinnehmbar sind.

Die Akademie der Künste vertritt qua Gesetz und Satzung Freiheit und Anspruch der Kunst in Staat und Gesellschaft. Aus dieser Verpflichtung heraus gilt es, die Kunst- und Meinungsfreiheit als durch die deutsche Verfassung geschützte höchste Rechtsgüter in der Demokratie zu verteidigen. Sie sind in einem langen zivilisatorischen Prozess mühsam errungen worden.

Die Freiheit der Kunst steht dabei in voller Verantwortung. Sie bewegt sich im Rahmen der Prinzipien unserer Verfassung: »Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt werden.« (Artikel 3 Grundgesetz) Solange sie diesen Prinzipien nicht widerspricht, hat jeder das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten.

Die Akademie der Künste spricht sich gegen jegliche Gesinnungsprüfung von Künstler*innen sowie gegen vorauseilende rote Linien aufgrund politischer Äußerungen aus. Das Wesen und die Freiheit der Kunst sind bedroht, wenn man sie zu instrumentalisieren versucht. Die Kunstfreiheit muss jederzeit über einer unsachlich geführten Debatte stehen.

Die Fachsprecherin für Flucht und Migration der Linksfraktion in der Hamburgischen Bürgerschaft Carola Ensslen warnte am Sonntag vor Einsparungen bei der Beratung für Migranten:

Die Kürzungen im Bundeshaushalt werden katastrophale Auswirkungen für das Zusammenleben von migrantischer und nichtmigrantischer Bevölkerung in Hamburg haben, wenn der Senat nicht interveniert. Die Mittel für die Asylverfahrensberatung werden um 37,5 Prozent, die Mittel für die psychosoziale Betreuung um 23,5 Prozent und die Mittel für die Migrationsberatung für Erwachsene um rund 5 Prozent gekürzt. (…) Mit einem Antrag fordert die Linksfraktion in der Bürgerschaftssitzung am 20.12.2023, dass der Hamburger Senat Verantwortung für die Integration migrierter Neu-Hamburger*innen übernimmt, anstatt den Kürzungen auf Bundesebene achselzuckend zuzusehen.

Die Migrationsberatung für Erwachsene zielt darauf ab, zugewanderte Personen bei ihrer sprachlichen, beruflichen und sozialen Integration zu unterstützen. Die Asylverfahrensberatung trägt dazu bei, verbesserte Teilhabe am komplexen Asylverfahren zu ermöglichen und Klagen zu vermeiden. Die psychosoziale Betreuung Geflüchteter schafft Linderung bei der Verarbeitung traumatischer Erlebnisse bei Flucht und Vertreibung.

Carola Ensslen (…): »Eine gute Beratung und Unterstützung ist entscheidend für eine berufliche Perspektive, für die sprachliche Entwicklung und Teilhabe von Migrant*innen. Wer an dieser Stelle spart, schadet der Integration der Neu-Hamburger*innen und dem Zusammenleben aller Hamburger*innen.« (…)