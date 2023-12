Anleger für Stader LNG-Terminal übergeben

Stade. Nach knapp elf Monaten Bauzeit ist in Stade der Anleger für das schwimmende Terminal für Flüssigerdgas (LNG) an die Nutzer Deutsche Energy Terminal und Hanseatic Energy Hub übergeben worden. Der neue Anleger sei ein wichtiger Baustein für die Sicherstellung der Energieversorgung in Deutschland, sagte Niedersachsens Energieminister Christian Meyer am Sonntag bei der Übergabe an Bord der MS »Helgoland« auf der Elbe vor Stade. (dpa/jW)