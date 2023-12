SPD gegen Stopp der E-Auto-Förderung

Berlin. Der Stopp der staatlichen Kaufprämie für Elektroautos kommt aus Sicht der SPD-Bundestagsfraktion zu abrupt. Nach dem Willen des Wirtschaftsministeriums von Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen) soll die Antragsfrist für die Förderung an diesem Sonntag um Mitternacht enden. »Wir empfinden den am Samstag kurzfristig verkündeten Förderstopp zum 17. Dezember jedoch als äußerst unglücklich«, teilten drei stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende dpa am Sonntag mit. »Daher fordern wir Klimaschutzminister Habeck auf, hier einen verlässlicheren Übergang zu organisieren.« (dpa/jW)