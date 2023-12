»Vorkommando« geht 2024 nach Litauen

Berlin. Die für eine dauerhafte Stationierung in Litauen vorgesehene Brigade der Bundeswehr mit 5.000 Soldaten soll im Jahr 2025 in Dienst gestellt werden. Dazu soll nach Informationen der Nachrichtenagentur dpa im zweiten Quartal des kommenden Jahres ein »Vorkommando« auf litauisches Territorium verlegt werden. Dieses werde dann weiter wachsen, so dass spätestens zum Jahresende hin der Aufstellungsstab im Land ist, geführt vom ersten Kommandeur der Brigade. Am Sonntag abend wollte Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) in der litauischen Hauptstadt Vilnius eintreffen, um am Montag mit seinem Amtskollegen Arvydas Anušauskas einen »Fahrplan« für die Stationierung zu unterzeichnen. (dpa/jW)