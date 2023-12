Linke-Stadtratsfraktion tritt zum BSW über

Ueckermünde. In Ueckermünde hat die sechsköpfige Fraktion der Linkspartei im Stadtrat geschlossen ihren Parteiaustritt erklärt, um zum »Bündnis Sahra Wagenknecht« (BSW) zu wechseln. Das sagte die BSW-Landesbeauftragte für Mecklenburg-Vorpommern, Sabine Zimmermann, am Sonnabend der Nachrichtenagentur dpa. Die Bundestagsabgeordnete Sahra Wagenknecht war im Oktober mit neun weiteren Abgeordneten aus der Linkspartei ausgetreten, um eine neue Partei zu gründen. Das derzeit noch als Verein organisierte »Bündnis Sahra Wagenknecht« will sich am 8. Januar zur Partei formieren. Ende Januar soll der erste Parteitag stattfinden. (dpa/jW)