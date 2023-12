Portugals Sozialisten wählen neuen Parteichef

Lissabon. Knapp vier Monate vor den vorgezogenen Neuwahlen in Portugal haben die regierenden Sozialisten am Sonnabend den früheren Infrastrukturminister Pedro Nuno Santos zu ihrem neuen Vorsitzenden gewählt. Santos tritt an der Parteispitze die Nachfolge von Ministerpräsident António Costa an. Dieser hatte Anfang November nach Korruptionsvorwürfen, die allerdings nicht ihm selbst galten, seinen Rücktritt als Regierungs- und Parteichef erklärt. Das Amt des Premiers übt er aber noch kommissarisch bis zum Antritt seines Nachfolgers aus. Die vorgezogenen Neuwahlen sollen am 10. März 2024 stattfinden. (AFP/jW)