Protest gegen die Schleifung des Asylrechts (Berlin, 26.11.2023)

Schon vor 30 Jahren wurde mit dem »Asylkompromiss« – verabschiedet mit den Stimmen von CDU, SPD und FDP – der ursprüngliche Artikel 16 des Grundgesetzes durch Artikel 16 a ersetzt und damit das individuelle Grundrecht auf Asyl stark eingeschränkt – damals unter dem Eindruck der Schutzsuchenden aus dem Jugoslawien-Krieg und in der sich nicht erfüllenden Hoffnung, rechtsorientierte Wählerinnen und Wähler zu besänftigen.

Aktuell droht die CDU im Entwurf ihres neuen Grundsatzprogramms nicht nur mit Arbeiten bis zur Bahre, dem Festhalten an der Atomenergiepolitik und der überkommenen Vorstellung einer teutonischen Leitkultur. Einmal mehr reanimiert die Partei die Idee der völligen Abschaffung des individuellen Asylgrundrechts und stellt damit gleichzeitig die Genfer Flüchtlingskonvention zur Disposition. Der Königsweg sei die Exterritorialisierung des Asylverfahrens in vermeintlich sicheren Drittstaaten. Auf eine abgestimmte, streng begrenzte humanitäre Kontingentaufnahmen will sie sich allenfalls in einer sogenannten europäischen Koalition der Willigen einlassen.¹

Aber nicht nur die CDU, sondern auch die Parteien der Ampelregierung lassen sich von den Wahlerfolgen der AfD und rassistischer Wählervereinigungen vor sich hertreiben. Teile der SPD unterstützten im November gar die Forderung nach exkontinental ausgelagerten Asylverfahren. Olaf Scholz (SPD) will »im großen Stil abschieben«, Finanzminister Christian Lindner (FDP) sich an 20 Euro von Kinderflüchtlingen schadlos halten, und die Grünen-Führung zwingt mit der Phrase »Humanität und Ordnung« die Partei auf Asylverschärfungskurs.²

Bundesregierung und Union bieten sich inzwischen gegenseitig eine flüchtlingspolitische Zusammenarbeit an und versuchen, sich mit Forderungen nach mehr Abschiebung, mehr »sicheren« Herkunftsländern, mehr Grenzkontrollen, mehr Rücknahmeabkommen und weniger Aufnahmeprogrammen und noch weniger Sozialleistungen den Rang abzulaufen.

Schon im Februar, Mai und November dieses Jahres präsentierten Bund und Länder als Ergebnis von gemeinsamen Flüchtlingsgipfeln neben wenigen Erleichterungen für langjährig Aufhältige vor allem Pläne zu mehr Inhaftierung und verschärften Abschiebungen der im Asylverfahren Erfolglosen, die soziale Kaltstellung Geflüchteter mit Sach- statt Geldleistungen, die Dauerkasernierung von Schutzsuchenden ohne Bleibeperspektive und die ungehemmte Kollaboration mit autokratischen Drittstaaten bei Rückübernahmen.³

EU-Verschiebebahnhof

Gleichzeitig stimmte die Bundesregierung im Juni – pünktlich zum 85. Jahrestag der Konferenz von Évian⁴, bei der die versammelten Staatenvertreter mit Ausnahme der Dominikanischen Republik 1938 einmütig die Aufnahme verfolgter Jüdinnen und Juden aus Nazideutschland verweigerten – dem im Rahmen des aktuell im Trilog von EU-Kommission, EU-Rat und EU-Parlament verhandelten Gemeinsamen Europäischen Asylsystem (GEAS) zu. Mit GEAS sollen unter anderem, ausgehend von einer regelmäßigen Fiktion der Nichteinreise, Schutzsuchende – selbst Kinder ab zwölf Jahren – an den EU-Grenzen in eine vorgeschaltete Asylchancenprüfung in geschlossenen Lagern gezwungen, »Pushbacks« legalisiert, technische Grenzabschottung aufgerüstet und Dumpingablasszahlungen für EU-Mitgliedstaaten ohne Bereitschaft zur Aufnahme Asylsuchender ermöglicht werden.⁵

Wir erinnern uns: Mit der Änderung des Grundgesetzes 1993 wurde u. a. das »Sichere«-Drittstaaten-Prinzip eingeführt, wodurch sich die Asylprüfung mehr für den Reiseweg als für den Asylgrund interessiert. Dieses Prinzip fand – wenn auch in der EU umstritten – später Eingang in die Beratungen zu einem gemeinsamen EU-Asylrecht Ende der 1990er Jahre. Verankert in der Dublin-Konvention, liegt die Hauptverantwortung für die Flüchtlingsaufnahme seitdem bei den Frontstaaten an den EU-Außengrenzen, und das europäische Asylrecht gleicht einem Verschiebebahnhof der Zuständigkeit für die Aufnahme Geflüchteter.

Dabei hat die Erfahrung der letzten 30 Jahre auch gezeigt: Geflüchtete kommen, weil sie in Not sind, weil sie vor Krieg, Hunger, Klimakatastrophen oder Perspektivlosigkeit fliehen. Weder eine Verschärfung des Asylsystems noch die grauenvollen Berichte von gefährlichen und in vielen Fällen tödlichen Wüstenquerungen und gescheiterten Fahrten über Mittelmeer und Atlantik und schon gar nicht ein System der sozialen Schlechterstellung haben daran etwas geändert.

Zu Zeiten des Asylkompromisses gab es mehr als 400.000 Antragssteller. Der Spiegel titelte im September 1991: »Ansturm der Armen«, illustriert mit einem überfüllten Boot in den Farben Schwarz, Rot, Gold. Auch damals schlugen daraus rechte Parteien Kapital, die Einschränkung des Grundrechts auf Asyl wurde mit dem Ziel der Eindämmung rechter Wahlerfolge begründet.

Durch das Ende der Kriege im früheren Jugoslawien sank die Zahl Schutzsuchender erheblich. Trotzdem hieß es zum Beispiel im Spiegel vom 24. November 1998: »Zu viele Ausländer? Sprengsatz für Rot-Grün«, diesmal bebildert mit einer Landkarte Deutschlands, ausgefüllt bzw. überfüllt mit Bildern stereotyp dargestellter »Ausländer«.⁶ Trotz weiter rückläufiger Zahlen trug Bundesinnenminister Otto Schily (SPD) 1999 wieder die Begriffe »Asylmissbrauch« und »Wirtschaftsflüchtlinge« in die Medien, um das Recht auf individuelle Prüfung von Asylanträgen in Frage zu stellen, und forcierte auf europäischer Ebene die Idee der Auslagerung von Asylverfahren in die Herkunfts- und Transitregionen außerhalb Europas. Friedrich Merz (CDU) ließ sich trotz sinkender Asylzahlen nicht davon abhalten, schon im Jahr 2000 mit der Forderung nach einer deutschen »Leitkultur« Stimmung gegen Eingewanderte zu machen.

Die Asylantragszahlen stiegen erst 2008 leicht und dann 2016 angesichts des Krieges in Syrien noch mal sprunghaft auf 745.000 an und waren damit fast doppelt so hoch wie Anfang der 1990er Jahre,⁷ als bereits von einer »Asylantenflut« und dem Erreichen der Belastungsgrenze die Rede war. Nach einem erneuten deutlichen Rückgang ab 2017 steigen die Asylzahlen derzeit wieder an: Mit 162.000 im ersten Halbjahr 2023 sind es 77,5 Prozent Asylanträge mehr als in der ersten Hälfte des Vorjahres.⁸ Das klingt viel, macht gleichzeitig aber nur ein Drittel der Asylzahlen von 2015/2016 aus.

Offenbar war das Boot schon immer zu voll. Trotzdem haben wir das in den letzten 30 Jahren ganz gut hingekriegt – ohne wirtschaftlichen Zusammenbruch und gesellschaftliches Chaos. Oder war es eigentlich nie »voll«? Schließlich wird in Sorge vor der demographischen Entwicklung derzeit auf Zuwanderung von Fachkräften gesetzt.

Interessengeleitete Zahlenspiele

Die Abwehr von Flüchtenden hat – letztlich, weil ihnen nichts Schlimmeres angedroht werden kann als das, was sie schon erlebt haben – noch nie funktioniert. Die Zahlen lassen sich durch solche Maßnahmen nicht regulieren, und Zahlen sind, wie der Rückblick zeigt, relativ. Außerdem lässt die derzeitige Debatte über eine Eindämmung der Asylsuchenden die Aufnahme von Geflüchteten aus der Ukraine, bis Ende 2022 insgesamt 1.045.000⁹, vollkommen außen vor, denn sie müssen kein Asylverfahren durchlaufen, dürfen wohnen, wo sie Angehörige oder Freunde wissen, haben keine bürokratischen Barrieren beim Zugang zu Sprachkursen und Arbeitsmarkt zu überwinden und – sollten sie »Bürgergeld« benötigen – belasten nicht die Haushalte der Länder. Die Überlastungsdiskussion kommt vor allem aus Ländern und Kommunen und thematisiert ausschließlich die systembedingt regelmäßig nichteuropäischen Asylantragstellenden, was ihr zusätzlich eine rassistische Note verleiht. Nicht überraschend also, dass zivilgesellschaftliche Organisationen für Asylsuchende aus dem globalen Süden eine rechtliche Gleichbehandlung mit ukrainischen Kriegsflüchtlingen fordern.¹⁰

Hauptherkunftsländer der Asylsuchenden sind 2023 abermals Syrien, Türkei, Afghanistan, Irak und Iran. Schwer zu behaupten, dort gebe es keine Fluchtgründe. Grund für den Anstieg der Fluchtmigration ist eben nicht das vermeintlich großzügige deutsche Asylrecht, sondern sind die wachsende Zahl an Naturkatastrophen, Gewalt, Repression und wirtschaftliche Not in vielen Regionen der Welt. 2016 waren laut UNHCR weltweit 65,5 Millionen Menschen auf der Flucht, 2022 waren es 108,4 Millionen. Davon verbleiben nach wie vor 70 Prozent in den Herkunftsregionen, aber bei steigender Gesamtzahl¹¹ kommen natürlich auch mehr zu uns – wenn sie es denn trotz der ohnehin schon lebensgefährlichen und durch EU-Abschottungspraktiken noch riskanteren Fluchtwege überhaupt schaffen.¹²

Wieder wird mit Blick auf Menschen, die hierzulande Asyl suchen, von ganz rechts der Untergang – wenn nicht gleich des Abendlandes, so doch Deutschlands – heraufbeschworen. Und einmal mehr sprechen bürgerliche Parteien im Kampf um die rechten Wählerstimmen von vollen Booten und angeblichem Asylmissbrauch. »Die Belastungsgrenze ist erreicht!« behauptete unlängst auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier,¹³ nachdem schon Altpräsident Joachim Gauck mit entsprechenden Warnungen medienwirksam vorgeprescht war. In Folge solcher Behauptungen steigt in der Bevölkerung die ablehnende Stimmung gegen Geflüchtete. Sie bereiten auch gewaltsame Übergriffen auf Asylunterkünfte und auf als fremd gelesene Menschen den Boden. Im ersten Halbjahr 2023 wurden 80 politisch motivierte Angriffe auf Unterkünfte und 704 Straftaten gegen Asylsuchende außerhalb von Unterkünften polizeilich registriert.¹⁴

Kriminalisierung der Solidarität

Die Vorschläge zur »Gegenwehr« sind immer wieder die gleichen, in Deutschland ebenso wie in andereren Staaten der EU. Als Antwort auf die berechtigten Appelle der Kommunen nach Unterstützung bei Integration und Aufnahme holt zum Beispiel Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) alte Rezepte aus der Schublade, die die Integration der Geflüchteten behindern und zu Lasten von Kommunen und Ländern gehen. Dazu zählt die Wiederauflage der von Amtsvorgänger Horst Seehofer (CSU) 2018 eingeführten und damals von den heute regierenden Ampelparteien kritisierten sogenannten Anker-Zentren (Zentrum für Ankunft, Entscheidung, Rückführung), damals gedacht zur Verkürzung der Asylverfahren und zur leichteren Durchsetzung der Ausreise bzw. Abschiebung.

Doch die Ausweitung des Lagerprinzips hat den beabsichtigten Zweck nicht erreicht.¹⁵ Statt dessen sind die vorhergesagten negativen Folgen für Geflüchtete und Gesellschaft eingetreten: psychische Probleme, Retraumatisierung, soziale Isolation und verfestigte Abhängigkeiten von Sozialleistungen durch bürokratische Hürden beim Zugang zu Bildung und Arbeit.¹⁶ Im Koalitionsvertrag der Ampelregierung hieß es insofern folgerichtig: »Das Konzept der Anker-Zentren wird von der Bundesregierung nicht weiterverfolgt.« Doch das scheint längst vergessen.

Weiterhin schlägt die Bundesinnenministerin im euphemistisch »Rückführungsverbesserungsgesetz« betitelten und derzeit im Bundestag beratenen Gesetzentwurf die Forcierung von Abschiebungen unter anderem durch eine Ausweitung des Ausreisegewahrsams und einen erweiterten Zugriff auf Daten und Privatsphäre der Geflüchteten zur Identitätsfeststellung vor.¹⁷ Auch dies sind altbekannte Ideen, die schon früher so oder ähnlich an praktischen und grundrechtlichen Hürden gescheitert sind.

Neu aber sind dabei Pläne der Bundesregierung zur systematischen Einschüchterung bürgerschaftlicher Solidaritätsinitiativen im Wege einer quasi exterritorial vorgelagerten nationalen Innenpolitik, die das Engagement der zivilen Seenotrettung Geflüchteter auf dem Mittelmeer und anderen Fluchtwegen künftig mit Strafverfolgung ahnden will.¹⁸

Solche Pläne, ob auf nationaler oder EU-Ebene ausgeheckt, bereiten den Geflüchteten zusätzliche Nöte und schaffen immense Kosten, lösen aber keine einzige Krise, die Menschen in die Flucht treibt. Im Gegenteil bergen sie das Risiko, dass die Menschen sich neue, in der Regel noch gefährlichere Wege suchen, und befördern so die angeprangerte »illegale Einwanderung«.¹⁹

Die demokratischen Parteien reagieren nur noch reflexhaft auf die Erzählung von Rechtsaußen, die Fluchtmigration sei die Ursache schlechthin für aktuelle gesellschaftliche und wirtschaftliche Probleme und nicht etwa Überlebensnot infolge ungerechter Verteilung, Ausbeutung von Ressourcen oder Krieg. Beklagt werden in dieser Erzählung insbesondere die hohen Kosten der Integration, die nicht mehr zu bewältigen seien und zu Lasten der einheimischen Bevölkerung gingen. Ausgeblendet wird, dass auch die auf Abschottung und Asylverweigerung angelegte Politik Milliarden verschlingt. Zum Beispiel erhält allein die Türkei Milliarden für ihre Kooperation²⁰, bald auch Tunesien. Über die Kosten der jüngsten Rückübernahmevereinbarung mit dem Irak schweigt die Bundesregierung geflissentlich.

Statt zu diskutieren, ob, wie viele und welche Geflüchteten aufgenommen werden können, sollte es darum gehen, wie die mit der Fluchtmigration einhergehenden unbestritten großen Herausforderungen gelöst werden können.

Warum nicht das Geld statt in die Flüchtlingsabwehr in Sprachkurse, Unterbringung, Kitaplätze oder Schulen stecken? Damit wäre der Infrastruktur und der öffentlichen Versorgung insgesamt gedient, selbst wenn die Zahl der Ankommenden zurückgeht. Warum nicht aus der unbürokratischen und integrationsorientierten Aufnahme der aus der Ukraine Geflüchteten lernen und das Asylverfahren und den Zugang zu Bildung und Arbeit entbürokratisieren?

Arbeitsmarkt- und Wirtschaftswissenschaftler argumentieren, dass schon die erleichterten Zugänge für syrische Geflüchtete seit 2015 gute Erfolge gezeigt und die Qualifikation und Teilhabe Geflüchteter am Arbeitsmarkt und in der Gesellschaft verbessert haben. Sie werfen die Frage auf: Warum nicht Geflüchteten, die Aussicht auf eine Ausbildung oder qualifizierte Arbeit haben, regelmäßig den Spurwechsel in einen Aufenthaltstitel als Fachkraft ermöglichen und damit auch den vermeintlichen Gegensatz von Fluchtmigration als Belastung und Fachkräfteeinwanderung als Gewinn auflösen?²¹

Die Kommunen brauchen ohne Frage Unterstützung bei der Bewältigung der Aufgaben im Rahmen der Aufnahme von Geflüchteten, nicht zuletzt auch zur Aufstockung des dafür zuständigen Personals. Eine der wenigen positiven Maßnahmen in den derzeitigen rechtspolitischen Überlegungen ist die Verlängerung der Gültigkeit von Aufenthaltspapieren, wodurch erheblicher Verwaltungsaufwand gespart wird.

Unisono priorisiert die Politik aber wieder Sach- statt Geldleistungen für Asylsuchende, was gesetzlich ohnehin möglich ist, aber allerorten nicht nur aus humanitären, sondern insbesondere aus Kostengründen und wegen des hohen Verwaltungsaufwandes in den Kommunen schon lange nicht mehr praktiziert wird.²²

Warum indes nicht der Forderung der Kommunen folgen und eine dauerhafte verlässliche Bundesförderung für die Aufnahme und die Teilhabe von Geflüchteten sicherstellen? Warum, wie aktuell geplant, die Mittel für Asyl- und Migrationsberatung und die Unterstützung durch Nichtregierungsorganisationen (NGOs) kürzen, anstatt sie aufgrund des allseits festgestellten Bedarfs aufzustocken?

Warum nicht legale Wege der Zuwanderung öffnen bzw. längst beschlossene, wie das Afghanistan-Aufnahmeprogramm für besonders Gefährdete, endlich umsetzen statt Abwehr und Verlagerung der Fluchtwege auf immer gefährlichere Routen?

Grundrechte verteidigen

Mit kostspieligen inhumanen Abwehrinstrumenten gegen Geflüchtete ist keines der existierenden oder behaupteten Probleme gelöst. Gleiches gilt für die Abschaffung des grundrechtlich einklagbaren Anspruchs auf Asyl. Die Forderung nach Abschaffung dieses Grundrechts zieht sich durch die Jahrzehnte und dient lediglich einer rassistisch konnotierten Propaganda. Dieses Recht wurde aber in der Verfassung als Lehre aus der Geschichte und insbesondere des deutschen Faschismus geschaffen.²³ Es in Frage zu stellen, um damit rechte Wahlerfolge zu verhindern, ist geschichtsvergessen.

Wer rechten Wahlerfolgen etwas entgegensetzen will, muss dieses Grundrecht verteidigen und darf die mit der faktisch ohnehin nicht aufzuhaltenden Fluchtmigration verbundenen Herausforderungen nicht kleinreden und sollte im Sinne gelingender Aufnahme dafür Ressourcen schaffen. Dass dies zu erreichen ist, zeigen nicht zuletzt Integrationserfolge bei syrischen und ukrainischen Geflüchteten. Das Geld dafür ist da, wenn es nicht immer weiter in die erfolglose, inhumane Flüchtlingsabwehr gesteckt wird, um rechte Rhetorik zu bedienen. Eine Umkehr ist möglich und nötig.

Anmerkungen

