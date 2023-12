Berliner Verlag schließt seine Druckerei

Berlin. Die Geschäftsführung des Berliner Verlags wird durch Holger Friedrich verstärkt. Der Verleger der Berliner Zeitung soll »strategische Entscheidungen« für die Geschäftsjahre 2024 und 2025 vorbereiten und damit die langfristige Ausrichtung des Unternehmens unterstützen, berichtete das Branchenmagazin Kress am Dienstag. Demnach wird auch die Druckerei des Berliner Verlags geschlossen. »Um flexibler und kostengünstiger auf die sich wandelnde Medienlandschaft zu reagieren sowie die Digitalisierung voranzutreiben, werden die verbleibenden Printprodukte ab 2024 in neuen Strukturen produziert«, zitiert Kress das Unternehmen. So soll die Produktion im ersten Quartal 2024 zur DDV Druck GmbH nach Dresden verlagert werden. Für die Beschäftigten am Druckstandort Berlin sei ein Sozialplan unterzeichnet worden. (jW)