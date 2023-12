Senegal: Kandidatur von Oppositionsführer

Dakar. Im westafrikanischen Senegal hat ein Gericht den Weg für eine Präsidentschaftskandidatur des inhaftierten Oppositionsführers Ousmane Sonko freigemacht. Das Gericht in der Hauptstadt Dakar ordnete am Donnerstag Sonkos Wiederaufnahme in das Wählerverzeichnis an. Demnächst müsse die Entscheidung noch umgesetzt werden. Sonko hat nun bis zum 26. Dezember Zeit, seine Kandidatur für die Wahl im kommenden Februar einzureichen und die dafür nötigen Bürgschaften einzuholen. Der Oppositionsführer war im Juni in Abwesenheit wegen »Verführung der Jugend« von einem Gericht zu zwei Jahren Haft verurteilt worden. Deshalb wurde er von den Wählerlisten gestrichen. (AFP/jW)