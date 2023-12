Litauen: Plan für Bundeswehr-Brigade

Vilnius. Litauen und Deutschland wollen nach Angaben der Regierung in Vilnius in der kommenden Woche den konkreten Fahrplan über die Stationierung einer Bundeswehr-Brigade in dem baltischen EU-Land vereinbaren. Die sogenannte Roadmap soll am Montag in Vilnius von den Verteidigungsministern der beiden NATO-Länder, Arvydas Anušauskas und Boris Pistorius (SPD), unterzeichnet werden. Die Vereinbarung sei von einer gemeinsamen Arbeitsgruppe ausgearbeitet worden, teilte das litauische Verteidigungsministerium am Donnerstag mit. Deutschland will mehr als 4.000 Soldaten permanent als gefechtsbereiten und eigenständig handlungsfähigen Verband in Litauen stationieren. Damit soll dem »Sicherheitsbedürfnis« des an die russische Exklave Kaliningrad und an Russlands Verbündeten Belarus grenzenden NATO-Mitglieds entsprochen werden. Die Pläne sind auch eine Reaktion auf den Krieg in der Ukraine. (dpa/jW)