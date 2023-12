USA: Schulverweis wegen Dreadlocks

Mont Belvieu. Der schwarze Highschoolschüler Darryl George ist im US-Bundesstaat Texas mehr als zwei Wochen lang von der Schule suspendiert worden, weil er Dreadlocks trägt. Am Montag erfolgte die erneute Suspendierung, als er mit derselben Frisur in die Schule kam, meldete Associated Press am Donnerstag. Trotz des sogenannten CROWN-Acts, der Diskriminierung aufgrund von Haarstruktur und Frisuren verbietet, beharrt die Barbers Hill High School in Mont Belvieu auf ihrer Position. Schulbeamte behaupteten, dass Georges Dreadlocks bis unter seine Augenbrauen und Ohrläppchen reichten und damit gegen die Kleiderordnung verstießen. Die Mutter des 17jährigen Schülers, Darresha George, äußerte ihr Unverständnis und betonte, dass die Haare ihres Sohnes während des Unterrichts zusammengebunden waren. (jW)