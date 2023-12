China verurteilt Kanadas Südmeereinfluss

Beijing. Laut einer Erklärung des Sprechers der chinesischen Botschaft in Kanada hat Beijing die Unterstützung Kanadas für die Philippinen wegen angeblicher Verletzungen der Souveränität Chinas im Südchinesischen Meer verurteilt. Dies meldete Reuters am Donnerstag. »Das Südchinesische Meer ist die gemeinsame Heimat der Länder in der Region und sollte nicht zum Jagdrevier für Kanada, die Vereinigten Staaten und andere Länder werden, um ihre geopolitischen Interessen zu verfolgen«, heißt es in der Erklärung. In den vergangenen Monaten war es zwischen China und den Philippinen zu mehreren Konfrontationen rund um ein Atoll im Südchinesischen Meer gekommen. (Reuters/jW)