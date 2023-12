UK: Verwalter kappt Verbindung zu Elbit

Shenstone. In Großbritannien hat der Immobilienverwalter einer Drohnenfabrik in Shenstone, Fisher German, die Beziehungen zu dem israelischen Waffenproduzenten Elbit Systems abgebrochen. Diese Entscheidung sei an die Aktivisten von »Palestine Action« übermittelt worden, wie die Gruppe am Donnerstag auf ihrer Webseite mitteilte. Demnach bestätigte der Immobilienriese, dass er keine Verbindungen mehr zu Elbit Systems oder seiner Tochtergesellschaft UAV Engines Ltd. (UEL) in Shenstone unterhalte. UEL hat dort Motoren für Drohnen entwickelt und gefertigt, unter anderem für die »Hermes 450«, die das israelische Militär etwa mit Zielinformationen versorgt. Inzwischen ist sie auch für eine Bestückung mit Raketen ausgerüstet. Sie »wurde für Angriffe auf Zivilisten und gezielte Tötungen beim Angriff auf den Gazastreifen 2014 eingesetzt«, wie es in der Erklärung von »Palestine Action« weiter heißt. (jW)