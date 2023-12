EU fordert Balkan zu Reformen auf

Brüssel. Die EU-Staats- und Regierungschefs haben ihre Kollegen aus den sogenannten Westbalkanländern zu Reformen aufgerufen. In einer am Mittwoch abend bei einem Gipfeltreffen in Brüssel verabschiedeten Erklärung heißt es, die Beschleunigung des EU-Beitrittsprozesses liege in beiderseitigem Interesse. Das zunehmend komplexe Umfeld mit dem Krieg in der Ukraine und der Krise in Nahost gefährde die globale Sicherheit und verdeutliche, wie wichtig die strategische Partnerschaft zwischen der EU und dem Balkan sei. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen betonte nach der Zusammenkunft, dass an Reformen auch weitere Investitionen gekoppelt seien. Ein Wermutstropfen für Brüssel war die Entscheidung des ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orbán, einen Start von Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine vorerst zu blockieren. (dpa/jW)