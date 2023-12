Israelische Tote durch Eigenbeschuss bestätigt

Tel Aviv. Israels Armee hat am Dienstag bestätigt, dass es am 7. Oktober zu einer »immensen und komplexen Anzahl« von Todesfällen unter israelischen Zivilisten durch »Friendly fire« gekommen sei, also Beschuss aus den eigenen Reihen. Das teilte die israelische Infoseite Ynet am selben Tag mit. In dem Bericht heißt es jedoch, dass die Armee gegenwärtig der Ansicht sei, »dass es moralisch nicht vertretbar wäre, das zu untersuchen«. Auch wird angegeben, dass »mindestens« ein Fünftel der Todesfälle unter israelischen Soldaten in Gaza seit Beginn der Bodenoffensive auf »Friendly fire« zurückzuführen sei. (jW)