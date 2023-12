Baku und Jerewan tauschen Gefangene aus

Jerewan. Die miteinander verfeindeten Länder Armenien und Aserbaidschan haben offiziellen Angaben zufolge Kriegsgefangene ausgetauscht. 32 zwischen 2020 und 2023 in aserbaidschanische Gefangenschaft geratene Soldaten seien nun wieder in ihrer Heimat, bestätigte Armeniens Regierungschef Nikol Paschinjan am Mittwoch. Aus Baku hieß es, dass der Austausch ohne Zwischenfälle verlaufen sei. (dpa/jW)