Explosion im griechischen Piräus

Athen. Unbekannte haben am frühen Mittwoch morgen einen Sprengsatz vor dem Eingang eines mehrstöckigen Gebäudes im Zentrum der griechischen Hafenstadt Piräus gezündet. Verletzt wurde nach Angaben der Polizei zwar niemand, es seien aber erhebliche Schäden entstanden. Was das Ziel dieser Aktion war, sei noch unklar, sagten Offiziere der Polizei gegenüber Reportern. In dem Gebäude, vor dem sich die Explosion ereignete, befinden sich die Büros einer Reederei, Kanzleien von Rechtsanwälten sowie zahlreiche Geschäfte. (dpa/jW)