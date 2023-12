Neue Regierung in Polen vereidigt

Warschau. Polens Präsident Andrzej Duda hat am Mittwoch die neue proeuropäische Regierung von Donald Tusk vereidigt. Knapp zwei Monate nach der Parlamentswahl ist damit der Machtwechsel vollzogen. Am Dienstag abend hatten die Abgeordneten Tusks Regierung das Vertrauen ausgesprochen. Als Außenminister kehrt Radosław Sikorski in die Regierung zurück. Dieser hatte Ende September 2022 den USA auf Twitter für die Nord-Stream-Sprengung gedankt. Die Vertrauensabstimmung, war verzögert worden, nachdem der extrem rechte Abgeordnete Grzegorz Braun die brennenden Kerzen eines in der Parlamentslobby aufgestellten Chanukkaleuchters (Menora) mit einem Feuerlöscher erstickt hatte. Braun war wegen dieser Tat vorübergehend von Sitzungen ausgeschlossen und mit einer Geldstrafe belegt worden. (dpa/Reuters/AFP/jW)