Hasbro streicht 20 Prozent der Stellen

Pawtucket. Der US-Spielwarenriese Hasbro streicht nahezu 20 Prozent seiner Arbeitsplätze. Hasbro habe nach dem Geschäftsschub in der Coronapandemie zwar mit Rückgängen in den ersten neun Monaten dieses Jahres gerechnet – doch nun sei klar, dass der »Gegenwind« noch bis in 2024 hinein andauern werde, schrieb Firmenchef Chris Cocks in einer E-Mail an die Beschäftigten am Montag (Ortszeit). 1.100 Stellen sollen demnach insgesamt gestrichen werden. (dpa/jW)