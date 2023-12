UK: Asylsuchender stirbt auf Wohnschiff

Portland. An Bord des mehrstöckigen Wohncontainerschiffs »Bibby Stockholm«, das die britische Regierung als Unterkunft für Asylsuchende nutzt, ist ein Mensch gestorben. Innenminister James Cleverly bestätigte den Todesfall am Dienstag, nannte aber keine Details. Der konservative Politiker kündigte eine Untersuchung an. Auf dem Schiff, das an der britischen Südküste bei Portland vor Anker liegt, sind derzeit nach Angaben britischer Medien etwa 200 Menschen untergebracht. Die Regierung will insgesamt bis zu 500 Menschen dort unterbringen, bis über deren Asylverfahren entschieden ist. Flüchtlingsorganisationen forderten nach der Todesmeldung, die isolierte Unterbringung auf der schwimmenden Flüchtlingsunterkunft zu beenden und einen humaneren Ansatz zu wählen. (dpa/jW)