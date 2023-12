Vorsprung für Trump vor republikanischen Rivalen

Washington. Der Republikaner Donald Trump hat seinen Vorsprung vor seinen innerparteilichen Rivalen ausgebaut. Der ehemalige Präsident sei für 51 Prozent der wahrscheinlichen Teilnehmer der Abstimmung in Iowa die erste Wahl, wie aus einer am Montag (Ortszeit) veröffentlichten Umfrage hervorging. Im Oktober waren es noch 43 Prozent gewesen. Laut der Statistikseite Five Thirty Eight führt Trump auch landesweit bei Umfragen deutlich. Der Nominierungswettbewerb der Republikaner für die Präsidentschaftskandidatur beginnt am 15. Januar in Iowa. (AFP/jW)