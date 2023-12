Vier Tote bei Razzia im Westjordanland

Ramallah. Bei einer israelischen Razzia im besetzten Westjordanland sind mindestens vier Menschen ums Leben gekommen. Sie seien bei einem Drohnenangriff in Dschenin getötet worden, berichtete die palästinensische Nachrichtenagentur WAFA am Dienstag. Das Gesundheitsministerium in Ramallah bestätigte den Tod. Die israelische Armee äußerte sich auf Nachfrage zunächst nicht zum Vorfall. Berichten zufolge dauerte der Militäreinsatz am Dienstag vormittag weiter an. Seit neuerlichem Ausbruch des Gazakriegs wurden im Westjordanland nach Angaben des Gesundheitsministeriums 267 Palästinenser getötet. (dpa/jW)