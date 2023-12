Jugendlicher gesteht Tötung Obdachloser

Wien. Ein 17jähriger hat die Tötung von zwei Obdachlosen in Wien gestanden. Der Jugendliche habe nach eigenen Worten aus Wut gehandelt und sich gezielt wehrlose und »leicht verfügbare« Opfer ausgesucht, sagte Gerhard Winkler vom Landeskriminalamt Wien am Dienstag. »Es kam dem Täter nicht auf die Obdachlosigkeit an.« Der Jugendliche hatte sich im Beisein seines Anwalts am Montag bei einer Polizeiwache gestellt. Bei den Messerattacken auf schlafende Obdachlose im Juli und August 2023 waren zwei Menschen getötet und einer verletzt worden. Der Tatverdächtige hat sich laut Behörde sorgfältig auf die Attacken vorbereitet. (dpa/jW)