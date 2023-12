COP 28 geht in die Verlängerung

Dubai. Die Weltklimakonferenz ist nach einem Proteststurm gegen einen Entwurf für den Abschlusstext in die Verlängerung gegangen. Eine »nachgebesserte« Version soll nun den vielen Kritikern entgegenkommen, wie der Generaldirektor des UN-Treffens, Majid Al-Suwaidi, am Dienstag sagte. Aufreger ist, dass der Ausstieg aus Kohle, Öl und Gas im Entwurf nicht erwähnt wird. Das Treffen mit Zehntausenden Teilnehmern hatte am 30. November begonnen und sollte nach den Plänen von Konferenzpräsident Ahmed Al-Dschaber aus den Vereinigten Arabischen Emiraten Dienstag vormittag enden. (dpa/jW)