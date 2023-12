Michal Beitz/Pixabay Ein Hauch von Monopoly: Bei der Bahn will niemand auf die Boni verzichten

Mitglied im siebenköpfigen Vorstand der Deutschen Bahn AG zu sein, das lohnt sich: Insgesamt knapp fünf Millionen Euro Boni bekommen die Chefs des maroden Staatskonzerns nachträglich für 2022 gezahlt.

Üppige Grundgehälter von insgesamt vier Millionen Euro für die Vorstandsmitglieder im vergangenen Jahr, Dienstwagen zur beruflichen wie privaten Nutzung, Mietzuschüsse für die Zweitwohnung und weitere Extras gibt es ohnehin. Doch auf die Boni möchte auch niemand verzichten. Wegen der 2022 eingeführten Strompreisbremse durften die zwischenzeitlich nicht ausgezahlt werden, da das Staatsunternehmen die Subvention in Anspruch nahm. Mit deren Aufhebung fließen die Boni nachträglich in voller Höhe, wie NDR, WDR und Süddeutsche Zeitung (SZ) am Montag berichteten.

Da Boni zumeist an besonders gute Leistungen geknüpft sind, stellte sich die Frage, womit der Bahn-Vorstand die Ausschüttung begründet. Ganz einfach: Die Chefs definieren Ziele, die sich leicht erreichen oder übererfüllen lassen, mit denen die eher nicht so guten Leistungen im Bereich der Streckensanierung, Pünktlichkeit und Kundenzufriedenheit kompensiert werden. Auf diese Weise profitiert jeder der sieben Vorstände vom gut gefüllten Bonusfüllhorn. Den fettesten Anteil davon erhält mit etwa 1,3 Millionen Euro der Vorstandsvorsitzende Richard Lutz. Davon genehmigt er sich 384.000 Euro für die 2022 »besonders zufriedenen« Beschäftigten und einen höheren Anteil weiblicher Führungskräfte. Dieses interne Ziel sei nur geringfügig übererfüllt worden, berichteten die drei Medien. Doch der Bonus für diesen Bereich habe sich kräftig auf 175 Prozent erhöht. Von der Übererfüllung des wirtschaftlichen Ergebnisses für 2022 profitieren alle sieben Vorstände mit je doppeltem Bonus. Und jeder von ihnen erhält weitere Extrazahlungen für das Erreichen individueller Ziele. Das ist beispielsweise beim Bahn-Chef die Reduzierung von Kohlendioxidemissionen. Berthold Huber, für den Fernverkehr der Bahn AG zuständig, erhielt einen Sonderbonus, weil er 284 ICE-Züge statt des Minimums von 278 einsatzbereit in den Dienst stellen lassen konnte. Ronald Pofalla (CDU), ehemaliger Kanzleramtschef unter Angela Merkel, wechselte vor acht Jahren in den Bahn-Vorstand und soll laut NDR, WDR und SZ seine Aufgabe, das Bestandsnetz in guter Qualität zu erhalten, mit 200 Prozent übererfüllt haben. Seit Ende April 2022 gehört er dem Bahn-Vorstand nicht mehr an.

Wie man angesichts regelmäßig reißender Stromleitungen, maroder Gleise und zusammenbrechender Signaltechnik zu solchen Einschätzungen kommen kann, bleibt allerdings das Geheimnis der Vorstände. Denn die Anfrage von NDR, WDR und SZ beantworteten sie nicht. Doch nach den internen Unterlagen, die das Rechercheteam einsehen konnte, verhelfen vor allem die Berechnungsgrundlagen jedem Vorstandsmitglied zu den üppigen Boni. Werden Ziele wie Kundenzufriedenheit und Pünktlichkeit nicht erreicht, greift eben die Zufriedenheit der Beschäftigten, die Zahl der bereitgestellten ICE-Züge oder die Erhöhung des Anteils weiblicher Führungskräfte. So tut es für die Führungscrew nichts zur Sache, dass sie sich bei Pünktlichkeit und Kundenzufriedenheit null Prozent Zielerreichung attestiert. So war 2022 die Zufriedenheit der Fahrgäste und Auftraggeber für den Güterverkehr weit von den eigenen Vorgaben entfernt – am stärksten im Fernverkehr, wo das Ziel um mehr als sechs Prozent verfehlt wurde.

Im kommenden Jahr soll das Vergütungssystem für den Bahn-Vorstand verändert werden. Entscheiden muss darüber der Aufsichtsrat der Bahn AG, dem unter anderem Staatssekretäre aus den Bundesministerien für Finanzen, Wirtschaft und Verkehr angehören. Angeblich sollen die Vorstandsmitglieder künftig einen höheren Anteil ihrer Vergütung als Fixgehalt bekommen. Der Bonusanteil soll von bisher etwa zwei Drittel des Gehalts auf fünfzig Prozent gesenkt werden. Das Unternehmen wollte sich allerdings auf Anfrage dazu nicht äußern.

Brisant sind die Enthüllungen auch vor dem Hintergrund des laufenden Arbeitskampfes der GDL bei der Bahn. Gewerkschaftschef Claus Weselsky hatte bereits am Freitag die DB-Bosse kritisiert, die sich »mit Millionengehältern bedienen und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern anbieten, den Gürtel enger zu schnallen«.