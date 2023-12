Putin auf arabischer Halbinsel unterwegs

Sputnik/Aleksey Nikolskyi/Kremlin via REUTERS Wladimir Putin und Mohammed bin Salman (Riad, 6.12.2023)

Riad. Bei einem Besuch in Saudi-Arabien hat sich der russische Präsident Wladimir Putin am Mittwoch mit dem saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman getroffen. Das berichtete die saudische Nachrichtenagentur SPA. Putin betonte bei dem Treffen in Riad die engen Beziehungen zwischen Russland und dem saudischen Königreich, so die russische Nachrichtenagentur Tass.

Auf seiner Kurzreise war Putin zuvor in den Vereinigten Arabischen Emiraten von Präsident Mohammed bin Sajid empfangen worden. Wie das russische Fernsehen zeigte, wurde Putin auf der Landebahn von Vertretern der Emirate in Empfang genommen, bevor er von der Kavallerie eskortiert zum Präsidentenpalast gebracht wurde. Wie auf Bildern des Kremls zu sehen war, erwarteten Putin am Palast dutzende Soldaten, während Flugzeuge am Himmel Rauch in den Farben der russischen Flagge versprühten und in der Nähe Kanonenschüsse abgefeuert wurden.

Bei dem Treffen mit Mohammed bin Sajid ging es um »verschiedene regionale und internationale Themen«, wie die staatliche Nachrichtenagentur WAM berichtete. Beide Länder hätten sich mit Blick auf den Gazakrieg für einen Waffenstillstand und für einen »dauerhaften und umfassenden Frieden« ausgesprochen. Grundlage müsse die Zweistaatenlösung sein. Laut Putin sind die Vereinigten Arabischen Emirate der wichtigste Handelspartner Russlands im arabischen Raum.

Putin reiste zuletzt nur noch selten. Der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag hatte im März gegen einen Haftbefehl erlassen. Auch deswegen war Putin zu großen internationalen Treffen nicht angereist; er blieb sowohl dem G20-Gipfel im September in Indien als auch dem Gipfel der BRICS-Staatengruppe im August in Südafrika fern. (dpa/AFP/jW)