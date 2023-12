IEA: COP-28-Zusagen reichen nicht aus

Dubai. Die bisher bei der Weltklimakonferenz in Dubai (COP 28) gemachten Zusagen zur Treibhausgasverringerung bleiben laut einer Untersuchung der Internationalen Energieagentur (IEA) weit hinter dem für die Einhaltung der 1,5-Grad-Grenze notwendigen Maß zurück. Zwar gebe es bei der Emissionsminderung »positive Schritte vorwärts«, aber diese seien »nicht annähernd ausreichend, um die Welt auf den Pfad zur Erfüllung der internationalen Klimaziele zu bringen«, heißt es in dem Bericht, der am Sonntag in Dubai veröffentlicht wurde.

Zum einen unterzeichneten bislang 52 Öl- und Gasunternehmen eine Charta zur Verringerung des Treibhausgases Methan. Zum anderen haben sich bislang 130 Länder der Zusage angeschlossen, die weltweiten Kapazitäten an erneuerbaren Energien bis 2030 zu verdreifachen. Selbst wenn diese – nicht verbindlichen – Minderungszusagen umgesetzt würden, würde dies nur 30 Prozent der bis 2030 benötigten Emissionsminderung ergeben. (AFP/jW)