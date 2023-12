Treffen der Präsidenten Venezuelas und Guyanas

Kingstown. Im Gebietsstreit zwischen den südamerikanischen Nachbarländern Venezuela und Guyana wollen deren Präsidenten Nicolás Maduro und Irfaan Ali am Donnerstag zu einem Krisentreffen zusammenkommen. Dies teilte der Ministerpräsident des Inselstaates St. Vincent und die Grenadinen, Ralph Gonsalves, am Samstag abend laut örtlichen Medienberichten mit. Das Treffen solle in der Inselhauptstadt Kingstown stattfinden. Gonsalves hat derzeit den Vorsitz der Gemeinschaft der Lateinamerikanischen und Karibischen Staaten inne. Streitpunkt ist die vom US-Energiekonzern Exxon Mobil ausgebeutete ölreiche Region Essequibo im Westen Guyanas. Am 3. Dezember stimmten 96 Prozent der wahlberechtigten Venezolaner in einem Referendum unter anderem für eine Angliederung der Region. (dpa/jW)