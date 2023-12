USA: Rücktritt an Uni nach Antisemitismusvorwürfen

Washington. Im Zusammenhang mit der Debatte über Antisemitismus an US-Elite-Hochschulen hat die Präsidentin der University of Pennsylvania, Elizabeth Magill, ihren Rücktritt verkündet. Magill habe ihren Posten freiwillig aufgegeben, teilte der Vorsitzende des Verwaltungsrats der Hochschule, Scott Bok, am Sonnabend mit. Magill hatte am Dienstag bei der Kongressanhörung auf die Frage der republikanischen Abgeordneten Elise Stefanik, ob Studenten, die auf dem Campus zum »Völkermord an Juden« aufrufen, gegen die Verhaltensregeln der Uni verstoßen, erklärt, dies hänge vom Kontext ab. Mehr als 70 Abgeordnete forderten anschließend ihren Rücktritt. (AFP/jW)