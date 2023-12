Kiew: Parlament stimmt für EU-Beitrittsverhandlungen

Kiew. Das ukrainische Parlament hat die europäischen Staaten zur Aufnahme von EU-Beitrittsverhandlungen mit Kiew aufgerufen. Die Regierungen und Parlamente der EU-Mitgliedstaaten sollten den Beginn der Verhandlungen am kommenden Freitag beim Gipfeltreffen beschließen, hieß es in dem mehrheitlich beschlossenen Appell. Über die Sitzung – wegen des Kriegsrechts unter Ausschluss der Öffentlichkeit abgehalten – informierte am Sonnabend der Abgeordnete Jaroslaw Schelesnjak via Telegram. Erhöht werden müsse die militärische Unterstützung für die Ukraine, um ihre Verteidigungsfähigkeit zu stärken, hieß es weiter. (dpa/jW)