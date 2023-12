USA, Japan und Südkorea: Pakt gegen Pjöngjang

Seoul. Die USA wollen mit ihren Verbündeten Südkorea und Japan verstärkt gegen Nordkoreas Cyberaktivitäten vorgehen. Die drei Länder hätten zuletzt eine »neue trilaterale Initiative« auf den Weg gebracht, die sich gegen Bedrohungen aus Nordkorea richte, sagte der nationale Sicherheitsberater der USA, Jacob Sullivan, am Sonnabend vor Journalisten in der südkoreanischen Hauptstadt Seoul. Die Bedrohungen reichten von Nordkoreas Cyberkriminalität und Geldwäscherei mit Kryptowährung, »um Einnahmen für seine illegalen Massenvernichtungsprogramme zu erzeugen«, bis zu Tests mit Weltraumraketen und ballistischen Raketen. Sullivan traf sich mit seinem südkoreanischen und japanischen Kollegen, Cho Tae Yong and Takeo Akiba. Die drei Länder würden stärker beraten und Daten über Raketenstarts miteinander austauschen, teilte das Weiße Haus in Washington mit. (dpa/jW)