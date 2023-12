Sechs Palästinenser in Westbank getötet

Ramallah. Bei einer Razzia der israelischen Armee im besetzten Westjordanland sind nach palästinensischen Angaben sechs Menschen getötet worden. Darunter sei auch ein 14 Jahre alter Junge, teilte das Gesundheitsministerium in Ramallah am Freitag mit. Israels Armee äußerte sich auf Anfrage nicht zu dem Einsatz in dem Flüchtlingslager Faraa. Laut der palästinensischen Nachrichtenagentur WAFA gab es auch mehrere Verletzte. Seit Beginn des Gazakriegs wurden 261 Palästinenser durch israelische Soldaten und Siedler in der Westbank getötet, wie das Gesundheitsministerium mitteilte. (dpa/jW)