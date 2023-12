Merkel tritt aus CDU-Stiftung aus

Berlin. Exbundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat ihre Mitgliedschaft in der CDU-nahen Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) beendet. Das berichtete der Spiegel am Freitag. Der Stiftungsvorsitzende Norbert Lammert habe bei einem persönlichen Treffen vergeblich versucht, Merkel zum Bleiben zu bewegen. Aus Merkels Umfeld verlautete den Angaben zufolge, sie wolle kein Signal gegen die KAS setzen, sondern nur ihr »neues Leben« frei gestalten. In der CDU sorgt der Schritt allerdings für Aufsehen; ein prominenter CDU-Politiker sprach laut Spiegel von einem »Bruch«, ein anderer von einer »Eiszeit«. (AFP/jW)