Russland: Putin gibt weitere Kandidatur bekannt

Moskau. Russlands Präsident Wladimir Putin kandidiert für eine weitere sechsjährige Amtszeit. »Ich trete für das Amt des Präsidenten an«, sagte Putin am Freitag bei der Auszeichnung von Veteranen des Ukraine-Kriegs mit den höchsten militärischen Ehren des Landes, »Held Russlands«. Er werde nicht verschweigen, dass er zu unterschiedlichen Zeiten unterschiedlicher Ansichten war, sagte Putin zu Oberstleutnant Artjom Schoga, der ihn bat, erneut anzutreten. »Aber jetzt ist es an der Zeit, eine Entscheidung zu fällen.« Die Wahl findet vom 15. bis 17. März statt, wie die Wahlkommission am Freitag mitteilte. (Reuters/jW)