Großcontainerschiff mit Methanol

Kopenhagen. Die dänische Reederei Mærsk will Anfang 2024 ihr erstes methanolgetriebenes Großcontainerschiff in Dienst stellen. Der Neubau von Hyundai Heavy Industries in Südkorea solle am 9. Februar von Ningbo in China nach Europa in See stechen, mit 16.000 Standardcontainern, teilte die Reederei am Donnerstag mit. (dpa/jW)