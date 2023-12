Litauen: Präsident zur Wiederwahl

Vilnius. Litauens Staatspräsident Gitanas Nausėda kandidiert für eine zweite fünfjährige Amtszeit. Der 59jährige kündigte am Donnerstag an, dass er sich im kommenden Jahr zur Wiederwahl stellt. Litauen wählt am 12. Mai 2024 in einer Direktwahl einen neuen Präsidenten. Nausėda ist seit 2019 Staatsoberhaupt des baltischen EU- und NATO-Landes und gilt in Meinungsumfragen bei der Wahl als Favorit.(dpa/jW)