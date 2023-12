Aserbaidschan: Frühere Präsidentenwahl

Baku. In der Exsowjetrepublik Aserbaidschan hat Staatschef Ilham Alijew für den 7. Februar eine vorgezogene Präsidentenwahl angesetzt. Das meldete die staatliche aserbaidschanische Nachrichtenagentur Apa am Donnerstag in Baku. Der 61jährige Alijew regiert das Land am Kaspischen Meer mit etwa zehn Millionen Einwohnern seit 2003 in autoritärer Manier. Für eine Wiederwahl könnte Alijew auf die Eroberung von Bergkarabach im September verweisen. Aserbaidschan habe seine Souveränität wiederhergestellt, sagte der Präsident am Mittwoch. Das Vordringen vertrieb mehr als 100.000 Karabach-Armenier. Aus Angst vor Vergeltungsmaßnahmen Aserbaidschans flüchteten sie nach Armenien. (dpa/jW)