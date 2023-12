Russland: Kiew lässt Politiker ermorden

Moskau. Zwei Politiker aus der Ukraine sind am Mittwoch russischen Berichten zufolge getötet worden. In einem Hotel bei Moskau wurde der ehemalige ukrainische Abgeordnete Illja Kiwa tot aufgefunden. Das staatliche Ermittlungskomitee im Gebiet Moskau teilte der Agentur Ria Nowosti zufolge mit, Kiwa sei mit einer Schusswaffe getötet worden. In Lugansk wurde Oleg Popow, ehemaliger Abgeordneter im Parlament der »Volksrepublik Lugansk«, durch eine Bombe in seinem Auto getötet. Popow soll früher als Vorsitzender im Ausschuss für Staatssicherheit und Verteidigung ein einflussreicher Akteur gewesen sein. Der 46jährige Kiwa floh nach der russischen Invasion im Februar 2022 nach Russland, wo er regelmäßig im Fernsehen auftrat. Im November 2023 verurteilte ihn ein Kiewer Gericht wegen Hochverrats zu 14 Jahren Haft. (dpa/jW)