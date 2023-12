USA: Drei Tote nach Schüssen in Las Vegas

Las Vegas. Bei einem Schusswaffenangriff an einer Universität in Las Vegas sind mindestens drei Menschen getötet worden. Ein viertes Opfer wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei der Vergnügungsmetropole im Bundesstaat Nevada am Mittwoch (Ortszeit) mitteilte. Der Angreifer, bei dem es sich laut Medienberichten um einen Professor handelte, wurde bei einem Schusswechsel mit Polizisten getötet. US-Präsident Joseph Biden forderte erneut eine Verschärfung des laxen US-Waffenrechts. (dpa/jW)