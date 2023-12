Ukraine will Lkw-Blockade mit Zügen umgehen

Kiew. Die Ukraine will die Blockade von Lastwagen an der Grenze zu Polen mit Zügen umgehen, berichtete die Agentur Interfax am Donnerstag unter Berufung auf einen Vertreter der ukrainischen Eisenbahn. Sobald ein mit 23 Lastwagen samt Containern beladener Testzug am Grenzort Hrubieszów erfolgreich abgefertigt sei, »werden wir dies auf Massenbasis beginnen«, wurde Waleri Tkachow zitiert. Polnische Fernfahrer blockieren die Übergänge seit mehr als einem Monat. Sie fordern die Wiedereinführung von Höchstgrenzen für ukrainische Lkw, die auch Dank staatlicher Unterstützung immer mehr Transporte in die und innerhalb der EU übernehmen. Nach Angaben aus Kiew sind derzeit rund 3.000 Lastwagen an der Grenze blockiert. Dies verzögere auch die Lieferung von Drohnen an ukrainische Streitkräfte. (Reuters/jW)