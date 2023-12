Bayer verliert nächsten Glyphosat-Prozess

Philadelphia. Der Bayer-Konzern hat bei den Glyphosat-Prozessen in den USA die fünfte Niederlage in Folge kassiert. Ein Geschworenengericht in Philadelphia verurteilte den Leverkusener Pharma- und Agrarkonzern am Dienstag (Ortszeit) zur Zahlung von 3,5 Millionen Dollar an eine Frau, die ihre Krebserkrankung auf den glyphosathaltigen Unkrautvernichter »Roundup« zurückführt. Nach Angaben des Unternehmens sind noch 52.000 Klagen offen. (AFP/jW)