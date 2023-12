Kanada: Museumsleiter war überzeugter Nazi

Winnipeg. Der langjährige Leiter der kanadischen Winnipeg Art Gallery, Ferdinand Eckhardt, war offenbar ein tatkräftiger Unterstützer der Nazis. Dies geht aus Anfang November vorgelegten neuen Beweisen hervor, wie das lokale Nachrichtenportal City News am vergangenen Mittwoch berichtete. »Er war ein ideologisch überzeugter Faschist, ein treuer Diener des genozidalen rassistischen Naziregimes«, sagte Helmut-Harry Loewen, ehemaliger Soziologielehrer an der Universtität von Winnipeg, dem Portal. Bei Archivrecherchen war dem Bericht zufolge der Kunstgelehrte und Musiker Conrad Sweatman auf konkrete Belege gestoßen und hatte dies am 9. November in The Walrus publik gemacht. Darunter: eine Kopie des in der Frankfurter Zeitung vom 26./28. Oktober 1933 veröffentlichten »Gelöbnis treuester Gefolgschaft«, das von 88 deutschen Schriftstellern unterzeichnet worden war, darunter Ferdinand Eckardt. »Nicht jeder konnte dieses Dokument unterschreiben, man musste eine gewisse Stellung haben«, wurde Loewen weiter zitiert. (jW)