EU will Sanktionen gegen Russland verschärfen

Brüssel. Ein Jahr nach der Einführung des westlichen Preisdeckels für russische Ölexporte in Drittstaaten wird an einer weiteren Verschärfung der Auflagen gearbeitet. Weil das Sanktionsinstrument zuletzt nicht wie geplant funktioniert habe, sollen nach dpa-Informationen vom Dienstag die Überwachungsmaßnahmen und Dokumentationspflichten verschärft werden. So könnte es für Reedereien künftig schwerer werden, sich ungestraft an der Umgehung von Russland-Sanktionen zu beteiligen. Die Schärfung des Instruments soll noch in diesem Jahr mit dem zwölften EU-Sanktionspaket beschlossen werden. (dpa/jW)