Ukraine militarisierter als Israel

Kiew. Laut des globalen Militarisierungsindexes (GMI) hat die Ukraine sich 2023 zum militarisiertesten Land der Welt entwickelt und damit Israel auf dem ersten Platz abgelöst. Die Studie wurde am Dienstag durch das Bonn International Centre for Conflict Studies (BICC) veröffentlicht. Demnach seien auch die Militärausgaben in West- und Zentraleuropa 2022 um 13 Prozent angestiegen – der größte Anstieg seit Ende des Kalten Kriegs. (dpa/jW)