CO2-Emissionen erreichen neuen Höchstwert

Dubai. Die weltweiten CO2-Emissionen aus fossilen Energieträgern steigen weiter an. Sie werden 2023 aller Voraussicht nach mit 36,8 Milliarden Tonnen einen neuen Höchstwert erreichen, schreiben Forscher der Universität Exeter (Großbritannien) in einem am Dienstag im Fachmagazin Earth System Science Data veröffentlichten Bericht. Das wären 1,1 Prozent mehr als 2022. Damit könnte das Ziel, die Erderwärmung auf 1,5 Grad Celsius im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter zu begrenzen, schon in sieben Jahren Makulatur sein. »Es wird immer dringlicher«, sagte Studienautor Pierre Friedlingstein. Die Weltklimakonferenz COP 28 in Dubai müsse »jetzt« etwas gegen die Verschmutzung durch fossile Energieträger unternehmen. Um genau das zu verhindern, hat die Öl-, Gas- und Kohleindustrie mehr als 2.400 Lobbyisten zur COP geschickt – so viele wie nie zuvor. (AFP/dpa/jW)